القوات الامنية تغلق المطاعم والمقاهي في الناصرية

2020/03/03 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - دي قار

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان القوات الامنية اغلقت المطاعم والمقاهي في الناصرية الى اشعار اخر.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "القوات الامنية اجبرت المطاعم والمقاهي في الناصرية على الاغلاق الى شعار اخر".

واضاف انها "توعدت المخالفين بغرامات مالية".

بغداد اليوم- بغداد

اعلن العميد باسم المالكي، مسؤول اعلام وعلاقات قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق القوات الأمنية في المحافظة حملة أمنية واسعة للقضاء على الجماعات الخارجة عن القانون.

وقال المالكي لـ(بغداد اليوم)، ان "القوا

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بمقتل شخصين بهجوم مسلح شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" شخصين قتلا بنيران مجهولين في اطراف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) على مقربة من بحير

بغداد اليوم- بغداد

قال رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء، ان مهام القائد العام للقوات المسلحة ’’حصرية’’ وغير قابلة للتخويل.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لعبدالمهدي، وتلقته (بغداد اليوم)، نسخة منه ان

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