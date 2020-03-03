بريطانيا تعرض المساعدة للعراق في مواجهة كورونا

2020/03/03 | 23:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين في مكتب ببغداد سفير المملكة المتحدة في العراق ستيفن هيكي وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والحراك السياسي الدائر والجهود التي تبذل من اجل حل موضوع تشكيل الحكومة.

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