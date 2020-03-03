العبادي و الحكيم ويبحثان مساع اختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء

2020/03/03 | 23:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الدكتور حيدر العبادي اليوم الثلاثاء رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم .وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية ومساع اختيار بديل لرئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة الدستورية […]

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