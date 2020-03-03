الحمداني يؤكد قرب نهاية المرحلة الاولى من اعمار منارة الحدباء

2020/03/03 | 23:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، قرب نهاية المرحلة الاولى من اعمار الجامع النوري ومنارة الحدباء في الموصل.

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