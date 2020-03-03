كركوك تعطل الدوام الرسمي غدا الاربعاء (موسع)

2020/03/03 | 23:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة محافظة كركوك، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاربعاء، في دوائر المحافظة.واكدت ادارة محافظة كركوك في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “دوائر القطاع النفطي والكهرباء والماء والبلدية والمجاري والبلديات والمصارف سيكون فيها الدوام بنسبة 50%، فيما تستثنى دائرة صحة كركوك وجميع التشكيلات الامنية من التعطيل”.واكدت ان “خلية الازمة ستبقى تعمل بشكل مستمر وتعقد […]

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