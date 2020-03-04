بعد 7 أشهر من العزلة.. أوجلان يلتقي عائلته

2020/03/04 | 00:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد سبعة أشهر من العزلة عن العالم الخارجي، أعلن محامو زعيم حزب العمال الكوردستاني عن تمكن عائلته من لقائه يوم الثلاثاء في سجنه الانفرادي بجزيرة امرالي التركية.

ويعمل محامو "مركز القرن الجديد" على كسر عزلة أوجلان، وقاموا خلال الاشهر السبعة الماضية بتنظيم عدد من المؤتمرات الصحفية تناولوا فيها الحالة الصحية لأوجلان.

وكتب محامو أوجلان على صفحتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، أعلنوا فيها ان عائلات أوجلان وبقية سجناء امرالي تمكنت من اللقاء بهم، وبعد انتهاء الزيارة عقدوا مؤتمرا صحفيا شرحوا فيها نتائج الزيارة للرأي العام.

وياتي هذا في وقت تعرضت جزيرة امرالي في 27 من الشهر الماضي الى حريق ولم تسمح الحكومة التركية للمحامين وأسر السجناء الآخرين فيها بزيارة الجزيرة، الامر الذي سبب قلقا عند الاسر وعند أنصار أوجلان.

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