العراق وكوريا يتفقان على التعاون المشترك لمواجهة فيروس “كورونا”

2020/03/04 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الكوري جنوبي كانغ كيونغ هوا، التعاون المشترك ضد فيروس كورونا .وذكرت الخارجية في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الحكيم، اجرى اتصالا هاتفيا، مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هو، وجرى خلال الاتصال مناقشة الاليات المستقبلية للتعاون الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة”.واوضح […]

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