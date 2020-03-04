الصحة النيابية تقترح تمديد عطلة الطلبة تفادياً لانتشار كورونا

2020/03/04 | 00:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / المحافظات / مراسلو الصباح

خصصت وزارة الصحة مستشفى ثالثا في بغداد لحالات عزل المصابين بفيروس كورونا، بينما اقترحت لجنة الصحة النيابية تمديد عطلة المدارس أسبوعين اخرين، وذلك عقب الاعلان عن تسجيل خمس حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



في غضون ذلك اعلنت صحة ذي قار تسجيل خمس حالات اشتباه بالفيروس، وارسلت عينات من المصابين الى المختبر المركزي في بغداد بانتظار نتائج الفحص.



وذكر الاخصائي بالامراض التنفسية الدكتور عبد الله بهجت بأنّ وزارة الصحة خصصت مستشفى ابن الخطيب، جنوبي بغداد، لعزل حالات الاصابة الموجبة بفيروس كورونا.

واضاف بهجت، الذي يشرف على عملية فحص حالات الاشتباه ان هذا المستشفى يضاف الى مستشفيي الفرات ومركز الاورام السرطانية، اللذين تم تخصيصهما في وقت سابق لعزل حالات الاصابة، مؤكدا ان هذه المستشفيات مخصصة لحالات الاصابة المؤكدة، من اجل تقديم العلاج لها المتمثل بمنحهم مضادات حيوية لتعزيز مناعتهم ضد الفيروس.

واشار إلى أنّ هذا العلاج معتمد من قبل منظمة الصحة العالمية، طبقا لمذكرة تفاهم موقعة بين المنظمة ووزارة الصحة.

من جانبه، قال عضو لجنة الصحة النيابية جواد الموسوي: "بسبب اكتشاف عدد من الحالات الجديده المشخصة والمشكوك فيها من مرض كورونا، في بغداد وعدد من محافظات العراق، اقترح على خلية الازمة ووزارة التربية تمديد العطلة الربيعية للطلبة الى 21 من شهر اذار الحالي ولحين السيطرة على هذا المرض وتقييم الوضع واستقراره".

في تلك الاثناء، اطلقت وزارة التربية حملة "كن مستعداً" لتعفير المدارس والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون لـ"الصباح" : ان الوزارة نسقت مع جمعية الكشافة العراقية لتنفيذ حملة "كن مستعدا"، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إذ نظمت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات عددا من الحملات وتم تكثيفها لتعفير وتعقيم المدارس.

وتابع ان الحملة شملت توزيع مئات المنشورات التوعوية والملصقات الجدارية ضد الوباء في الشوارع والاسواق لضمان سلامة الطلبة وذويهم.

من جهتها، أعلنت دائرة صحة ذي قار تسجيل خمس حالات اشتباه بفيروس كورونا في المحافظة.



وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري: ان "الفرق الصحية التابعة لدائرتنا قامت بأخذ العينات من المشتبه بهم وارسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد، بانتظار نتائج الفحص، مبينا ان هذه الحالات هي لاربعة أشخاص من سكنة المحافظة كانوا في زيارة للجمهورية الاسلامية الايرانية، والشخص الخامس من سكنة محافظة النجف الاشرف كان في زيارة لمحافظة ذي قار.

واشار الجابري الى ان الدائرة ارسلت خلال الاسابيع الماضية اربع عينات الى مختبر الصحة العامة في بغداد لأشخاص مشتبه بهم واثبتت النتائج المختبرية سلامة موقفهم الصحي.

وفي ميسان، كثفت دائرة الصحة من اجراءاتها الوقائية بعد تسجيل اول اصابة مؤكدة في المحافظة.

واكد مدير صحة ميسان الدكتور علي العلاق لـ"الصباح" تسجيل اصابة موجبة بفيروس كورونا لامرأة من سكنة مدينة العمارة تبلغ (66) عاما، موضحا ان المرأة عادت مؤخرا من ايران، وتم الاشتباه باصابتها ما استدعى احالتها على ردهة العزل في مستشفى الصدر التعليمي، واخذ عينات منها وارسالها الى المختبر المركزي في وزارة الصحة الذي اثبت اصابتها بالفيروس.

واضاف العلاق ان دائرة الصحة اتصلت بذوي المصابة ووجهتهم باجراء حجر منزلي لغرض متابعة حالتهم لحين التأكد من سلامة موقفهم الصحي.

وأكد ان المريضة الان بصحة جيدة وتستجيب للعلاج الذي يشرف عليه فريق طبي متخصص، مطمئنا اهالي محافظة ميسان بان خلية الازمة برئاسة المحافظ اتخذت التدابير الكفيلة بالحد من انتشار الفيروس طبقا لتعليمات وزارة الصحة، ومقررات خلية الازمة.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد اعلنت في وقت متأخر امس الاول، تشخيص خمس حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ثلاث منها في بغداد، وحالة في ميسان، والاخيرة في النجف الاشرف.

وفي ضوء ذلك، اصدرت خلية الازمة في النجف بياناً بشأن حالة الاصابة في المحافظة، جاء فيه ان الاصابة كانت لشخص عائد من ايران الى العراق عن طريق البر وهو بعمر 65 عاماً، وقد تم ارسال عينة منه الى المختبر المركزي في بغداد في الاول من اذار، وعادت النتيجة في اليوم التالي لتؤكد حالة الاصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير اعلام صحة النجف سالم نعمة لـ (الصباح): إنّ الفرق الصحية تابعت حالة المصاب بعد دخوله الى النجف عائداً من ايران، وفق قرارات خلية الازمة بمتابعة العراقيين العائدين من الدول الموبوءة، مبيناً ان الفرق لاحظت ظهور اعراض المرض على الشخص المصاب، وتم على اثر ذلك نقله الى مستشفى الحكيم لغرض الحجر الصحي.



واوضح نعمة قائلا: "بعد التأكد من اصابته تم حجر أسرته التي يبلغ عددها 11 فرداً لاجراء الفحوصات اللازمة لهم والتاكد من اصابتهم او خلوهم من المرض، كما تعمل الفرق الصحية حالياً على حجر جميع الملامسين للمصاب بعد عودته من السفر".

وفي سياق متصل قال نعمة: ان فرق الرقابة الصحية نفذت زيارات مسائية للمقاهي من اجل الاطلاع على التزامها بالشروط الصحية.

من جانبها قلصت مديرية تربية النجف الدوام الرسمي لموظفيها ضمن اجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وقال مسؤول الاعلام التربوي وسام الرازقي لـ (الصباح): ان الدوام في التربية سيقتصر على المدير العام والمعاونين ورؤساء الاقسام، وذلك لتقليل المراجعات للمديرية وتخفيض الزحام فيها.



لافتاً الى ان فرق التعفير التابعة للصحة بالتعاون مع شعبة الصحة المدرسية وشعبة البيئة في المديرية تمكنت من تعفير 80 بالمئة من الابنية المدرسية في عموم المحافظة، وهي مستمرة بتعفير جميع المدارس ومن المؤمل انجازها في وقت قياسي.

وفي كركوك، اتفقت ادارة المحافظة مع منظمات دولية في يونامي ومنظمات اجنبية لدعم اجراءاتها الوقائية من اجل منع انتشار الاصابات بفيروس كورونا.

وقال محافظ كركوك راكان سعيد في مؤتمر صحفي حضرته "الصباح": إنّ خلية الازمة في المحافظة عقدت اجتماعا مع ممثلي منظمات دولية، منها منظمة الصحة العالمية ومنظمة اوجا والهلال الاحمر الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، من اجل دعم جهود المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

واعلن المحافظ انه ستكون هناك خلية متابعة مع المنظمات في دائرة الصحة من اجل توحيد جهود العمل الميداني، مشيرا الى ان استجابة المحافظة كانت سريعة باطلاق مبالغ لاكمال مركز التدبير الوقائي في الحي الصناعي، ومركز العزل بمستشفى كيوان وهناك مؤشر علمي واضح بانه لم تسجل حالة انتقال او عدوى في كركوك.

واكد ان خلية الازمة اتخذت التدابير اللازمة لفحص المواطنين العائدين من السفر من ايران، ومتابعة حالتهم الصحية، اضافة الى اطلاق حملة لتعقيم وتطهير المدارس استعدادا لبدء الفصل الدراسي الجديد.

بدوره اشار مدير صحة كركوك كريم ولي الى ان هناك خمسة مصابين بفيروس كورونا في المحافظة، وان حالتهم الصحية بدأت بالتحسن بعد اخضاعهم الى العلاج.

واضاف قائلا: لدينا في المحافظة ثلاثة مراكز للحجر، اضافة الى حجر موقعي لعمال الشركة الايرانية في محطة دبس وعمال مشروع ماء تازة، مبينا انه يتم التعامل مع حالات الاشتباه وفقا لنتائج الفحوصات.

وفي واسط اعلن معمل النسيج المباشرة بإنتاج الكمامات وفقاً للمواصفات العالمية بمعدل 2000 قطعة باليوم لسد احتياج المواطنين، بينما باشرت دائرة صحة المحافظة حملات توعية في قرى وارياف المحافظة للتثقيف بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وقال مدير معمل نسيج وحياكة واسط محسن ناصر لــ(الصباح): إنّ المعمل احد فروع شركة واسط للصناعات النسيجية، باشر إنتاج المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستحدث بواقع الفي قطعة من الكمامات وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية، مشيرا الى ان إنتاج المعمل سيرتفع إلى عشرة الاف قطعة بحلول الاسبوع المقبل.

وأضاف أن ملاكات المعمل وتنفيذا لتوجيهات خلية الازمة استنفرت جهودها لصناعة الكمامات الطبية لسد حاجة المواطنين في محافظة واسط من الإنتاج المحلي، لافتا الى ان المعمل باشر طرح انتاجه من الكمامات ضمن المراكز التسويقية المنتشرة في عموم مناطق المحافظة، فضلا عن ارسال 22 ألف كمامة إلى وزارة الصحة والبيئة.

من جهته، اوضح مدير اعلام دائرة صحة واسط علي محمد لــ(الصباح) ان شعبة التوعية الصحية في الدائرة باشرت حملة تثقيفية وتوعوية في قرى وارياف المحافظة للتثقيف بشأن الوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ يهدد هذه المناطق، بعد ان سجلت حالات اصابة في عدد من المحافظات القريبة والمجاورة.

واضاف ان الحملة تضمنت اقامة الندوات التي تتناول مخاطر فيروس كورونا المستجد وكيفية انتشاره والسبل الكفيلة بالوقاية من خلال تقديم بعض الارشادات والعلاجات والمضادات الحيوية التي يمكن استخدامها في حال حصول حالات اشتباه بالمرض لحين الوصول الى اقرب مركز صحي.

واكد ان شعبة التوعية الصحية في الدائرة شملت اكبر عدد من القرى والارياف في عموم المحافظة بحملات التثقيف، مشيرا الى ان الدائرة باشرت خلال قيامها بالحملات، توزيع البوسترات التعريفية الخاصة بالفيروس المستحدث.وفي كربلاء، تم التشديد على أهمية تكثيف الإجراءات وضرورة تعقيم الدوائر قبل ونهاية الدوام وعدم السفر الى خارج المحافظة للحفاظ على السلامة من اي اصابة.

وقال محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي لـ"الصباح": ان الحكومة المحلية ودوائرها الخدمية والصحية والأمنية تواصل عملها ومراقبتها للواقع الصحي بغية التأكد والحيلولة دون وصول فيروس كورونا الى المحافظة.



وأضاف انه ترأس اجتماعا لخلية الأزمة لمناقشة آخر المستجدات وتحديث الاجراءات الخاصة لمواجهة هذا المرض الوبائي ومنع انتشاره.



واشار الى ان المحافظة تؤكد ضرورة تكثيف الإجراءات وضرورة تعقيم الدوائر قبل ونهاية الدوام وعدم السفر الى خارج المحافظة إلا للضرورة القصوى وغلق جميع اماكن التجمعات وتوجيه الدوائر المكتظة بالموظفين.



وأفاد بان التوجيهات صدرت بالا تزيد نسبة تواجد الموظفين على 50 بالمئة باستثناء مدراء الدوائر والمعاونين ومدراء الاقسام والكوادر الفنية والهندسية العاملة في ميادين العمل.

في غضون ذلك، نظم قسم الصحة العامة في دائرة صحة صلاح الدين وبالتعاون مع مديرية شباب ومنتدى تكريت ندوة توعوية عن كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذكرت الدكتورة احلام عمر وهيب، من دائرة الصحة لـ"الصباح" ان الندوة التي حضرتها الجهات المعنية في المحافظة، تهدف الى تنسيق العمل والتعاون مع الجهات الحكومية الساندة ومنظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية لتنظيم فعاليات توعوية وحملات اعلامية ميدانية لإيصال الرسالة الصحية للأسر في عموم مناطق المحافظة وتعريفهم بمخاطر هذا الفيروس.

واضافت ان الندوة ركزت على ضرورة تكثيف الجهود لرفع مستوى الثقافة الصحية للمواطنين واهمية الالتزام بالوصاية والارشادات الطبية التي تقوم بها الفرق الصحية للوقاية من هذا المرض.

بدورها، باشرت ملاكات قسم العلاقات والاعلام ونقابة ذوي المهن الصحية في المثنى حملات نشر الوعي الصحي والوقائي لمواجهة وباء كورونا في مداخل المحافظة.

وقال النقيب محمد رائد الخفاجي من اعلام شرطة المثنى: ان ملاكات العلاقات والاعلام بالتنسيق مع نقابة ذوي المهن الصحية والتمريضية في المحافظة اطلقت حملة لنشر الوعي الصحي والوقائي لمواجهة مرض كورونا المستجد.

واضاف انه "تم تحديد نقطة الشروع في مدخل المحافظة الشمالي عند سيطرة العارضيات لغرض ارشاد المواطنين على كيفية الوقاية وتجنب انتشار هذا المرض، حيث ستستمر الحملة في كل مناطق المثنى وبطرق مكثفة واكثر فاعلية".

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