2020/03/04 | 00:04 - المصدر: الصباح

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بغداد / وفاء عامر

انجزت ْوزارةُ الاعمارِ والاسكانِ والبلدياتِ العامةِ المخططات ِالاساسية لمدينة الطارق السكنية الثانية في بغداد والتي ستوفر اكثر من 38 الف قطعة ارض ووحدة سكن عمودية، مبينة انها بصدد توفير ما يقرب من ستة الاف وحدة سكنية في المحافظات ضمن خطتها الاستثمارية للعام الماضي.

وافاد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": بان الوزارة اعدت الخطط اللازمة لانشاء المدن السكنية في عموم البلاد من خلال انشاء التصاميم بالشكل الامثل والاعتماد على تقنيات بناء حديثة للقضاء على ازمة السكن.واضاف: ان وزارته انجزت بهذا الشأن، المخططات الاساسية لمدينة الطارق السكنية الثانية في منطقة ابو غريب قرب ناحية النصر والسلام ببغداد، كاشفا عن انها ستوفر 38 ألفا و333 قطعة ارض ووحدة سكن عمودي، الى جانب قطع اراض بمساحات 200 و300 و400 و600 متر مربع.واردف المصدر: ان المدينة ستوفر الخدمات التربوية والتجارية والخدمية كافة فضلاً عن الشبكات الخدمية والمساحات الخضر الى جانب انشاء مناطق ترفيهية مفتوحة، بينما تحتوي ايضا على العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة، مؤكدا ان هذه المدن السكنية تأتي ضمن اطار البرنامج الحكومي والمبادرة الوطنية للسكن لاعداد تصاميم مدن ترتقي بمعايير السكن الحضري.وافصح عن ان اعداد تصاميم هذه المدن وتنفيذها جاءا بتوجيهات تخطيطية وعمرانية حديثة والتي ستكون نقلة نوعية في تخطيط المدن لحل ازمة السكن وتوفير الاراضي السكنية لفئات المجتمع المختلفة وبانماط سكنية متنوعة.واوضح المصدر بالشأن نفسه، ان الوزارة بصدد توفير خمسة الاف و734 وحدة سكنية بواقع خمسة الاف و269 شقة سكنية، و465 داراً سكنية ضمن خطتها الاستثمارية بمحافظات: كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وواسط والديوانية وديالى والبصرة وذي قار وبنسب انجاز متفاوتة ومنها ما شارفت اعماله على الانتهاء.

ونبه في السياق ذاته الى، ان دائرة الاسكان التابعة للوزارة، تواصل جهودها لايجاد الحلول المناسبة مع الشركات المنفذة للمشاريع السكنية الاخرى من اجل زيادة عدد الوحدات السكنية فيها انطلاقا من هدف الوزارة بتأمين السكن اللائق للمواطنين لاسيما بعد اطلاق وثيقة سياسة الاسكان الوطنية للاعوام من العام 2010 الى 2016.

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