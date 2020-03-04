كربلاء تسعى للارتقاء بواقعها السياحي

2020/03/04 | 00:04 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء / علي لفتة

تخطط ُالحكومة المحلية في كربلاءَ لتحويل المحافظةِ الى مدينةٍ سياحية عالمية من خلال استغلال مواقعها الدينية والاثرية وتاهيل بحيرة الرزازة.وقال محافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي بتصريح خاص ادلى به لـ"الصباح": ان المحافظة عقدت الاجتماع الأول للهيئة العليا للسياحة بحضور نائبي المحافظ وقيادة الشرطة ومدراء الدوائر الخدمية وذات العلاقة ورابطة الفنادق والمطاعم السياحية.



واضاف: ان الاجتماع جاء لمناقشة كيفية إدامة وجعل كربلاء مدينة سياحية ووضع الخطط الكفيلة باستقطاب السائحين سواء من داخل البلد او خارجه، مشيرا الى انه تم توجيه اللجنة بضرورة الاعتماد على الأسس العلمية والتطبيقات العملية المدروسة لإكمال متطلبات مشروع (كربلاء عاصمة السياحة الدينية) لانها تتمتع بالكثير من الامتيازات المختلفة عن بقية المحافظات بما فيها الجانب الامني المستقر.وذكر الخطابي ان هناك اكثر من 300 موقع اثري من مختلف الحقب التاريخية في كربلاء، فضلا عن وجود المساحات الخضراء والمشاريع الاستثمارية السياحية ومدن الالعاب ومدن الزائرين ومشاريع الفنادق الكبيرة وشبكات الطرق وهي قادرة على استيعاب الاعداد الكبيرة من السائحين خاصة انها تستقبل من الزوار اكثر من 50 مليون زائر على مدار العام.

من جهته، قال نائب المحافظ علي الميالي: انه تم تشكيل لجنة خاصة لتأهيل بحيرة الرزازة وجعلها معلما سياحيا واستثماريا كبيرا، فضلا عن كونها موقعا ترفيهيا للاسر وحتى الزوار الأجانب كجزء من عملية الجذب السياحي للمحافظة.

واضاف الميالي بتصريح لـ"الصباح" ان هذه اللجنة تعمل على وضع آلية لتأهيل بحيرة الرزازة التي تعد واحدة من اقدم البحيرات المائية في البلد، مبينا ان البحيرة ستشهد ضمن مشروع مخطط له ربطها بنهر الفرات عبر فتح قناة خاصة تسهم في انعاش الرزازة وتخليصها من الشح المائي وتقليل نسبة الملوحة فيها.

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