كورونا يعطل دوام الدوائر الحكومية في كركوك

2020/03/04 | 00:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت إدارة محافظة كركوك يوم الثلاثاء تعطيل الدوام الرسمي غدًا الأربعاء في إطار مساعي الوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وقالت إدارة المحافظة في بيان ورد لشفق نيوز، إن "دوائر القطاع النفطي والكهرباء والماء والبلدية والمجاري والبلديات والمصارف سيكون فيها الدوام بنسبة 50 في المئة، فيما تستثنى دائرة صحة كركوك وجميع التشكيلات الامنية من التعطيل".

وأضافت أن "خلية الأزمة ستبقى تعمل بشكل مستمر وتعقد اجتماعاتها في ديوان المحافظة وتتابع المواقف في جميع المحافظة، فيما تم تخويل مدراء الدوائر المشمولة بالتعطيل الكامل في تحديد الدوام بنسبة 50 بالمئة بعد استحصال موافقة رئيس خلية الازمة".

وسجل العراق، الثلاثاء، خمس إصابات مؤكدة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 32 منذ ظهور أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي بينها لمواطن إيراني جرى ترحيله إلى بلده.

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