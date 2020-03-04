نينوى تكشف نتائج فحوصات عشرات المشتبه بإصابتهم بكورونا

2020/03/04 | 00:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت مديرية صحة نينوى يوم الثلاثاء بأن نتائج الفحوصات أثبتت عدم إصابة مشتبه بإصابته بفيروس كورونا بالمرض، فيما تم فك الحجر عن 150 آخرين كانوا قد اختلطوا مع المشتبه به.

وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في تصريح ورد لشفق نيوز، إنه "تم رفع الحجر عن مشتبه باصابته بكورونا بعد ورود نتيجة الفحص من بغداد التي اثبتت سلامته من الفايروس".

وأضاف أن "المشتبه به جندي من أهالي الديوانية كان في دورة تدريبية بقاعدة القيارة"، مشيراً إلى "رفع الحجر عن 150عسكرياً تم حجرهم في المستشفى ذاته أيضا كانوا ملامسين للمشتبه به بعد تأكد سلامتهم جميعاً".

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