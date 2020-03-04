2020/03/04 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظة واسط تغلق نوافذها الحدودية لمدة/15/ يوما" تحسبا من انتقال عدوى فايروس كورونا الى أبناء المحافظة عبر المسافرين والوافدين والحركة التجارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/04 | 00:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة واسط تغلق نوافذها الحدودية لمدة/15/ يوما" تحسبا من انتقال عدوى فايروس كورونا الى أبناء المحافظة عبر المسافرين والوافدين والحركة التجارية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة واسط تغلق نوافذها الحدودية لمدة/15/ يوما" تحسبا من انتقال عدوى فايروس كورونا الى أبناء المحافظة عبر المسافرين والوافدين والحركة التجارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).