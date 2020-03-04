2020/03/04 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، ارتفاع عدد وفيات بفيروس كورونا الى 9 حالات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 9 حالات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 9 حالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).