2020/03/04 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت الولايات المتحدة، ارتفاع عدد وفيات بفيروس كورونا الى 9 حالات.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 9 حالات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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