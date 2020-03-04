تحذير.. 9 آثار خطيرة يسببها تناول الشاي يوميا

2020/03/04 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفضل شريحة عريضة من الناس تناول كميات كبيرة من الشاي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن إدمانه يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل الصحية.

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