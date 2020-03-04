ياسر المالكي: رئيس الوزراء لا بد وان يكون قويا وحازما

2020/03/04 | 00:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد الامين العام لحركة البشائر الشبابية النائب ياسر المالكي، اليوم الثلاثاء، ان رئيس الوزراء لا بد وان يكون قويا وحازما.

وقال في تغريدة على تويتر تابعتها "الغد برس"، "اثبتت التجربة الماضية بان رئيس الوزراء وخاصة في المرحلة الحالية والمقبلة لا بد وان يكون قويا وحازما مؤمنا بالعراق وشعبه وسيادته واستقلال قراره السياسي والامني، ويقود فريقا من الوزراء الشباب المخلصين الشجعان الثابتين في مواجهة المصاعب والتحديات وغير منحازين لاي جهة حزبية او فئوية".

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