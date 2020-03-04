2020/03/04 | 00:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادارة كركوكً تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غدًا الأربعا

اخبار مباشرة

ادارة كركوكً تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غدًا الأربعاء

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ادارة كركوكً تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غدًا الأربعاء) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ادارة كركوكً تقرر تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها يوم غدًا الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).