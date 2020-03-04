قصر السلام يحتضن مشاورات اختيار رئيس الوزراء

2020/03/04 | 00:36 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح / مهند عبد الوهاب

كشفَ برلمانيون عن أبرز محاور المشاورات التي يحتضنها قصر السلام ببغداد بين رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وقادة الكتل السياسية «الشيعية» بشأن اختيار شخصية جديدة لرئاسة الوزراء بعد اعتذار المكلف محمد توفيق علاوي، إذ أكدت مصادر لـ «الصباح» أن الخيارات تتجه صوب ترشيح شخصيات بديلة تتسم بالمرونة وتحظى بمقبولية الشارع العراقي وشركاء الوطن، بينما أفاد أعضاء بمجلس النواب بإعادة ترشيح شخصيتين لرئاسة الوزراء وتكليفهما بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عضو مجلس النواب صفاء الغانم لـ «الصباح»: إنّ «رئيس الجمهورية سبق له أن اجتمع مع الكتل السياسية الشيعية للتداول في ترشيح شخصيات أخرى لرئاسة الحكومة المقبلة»، وأشار إلى أن «محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي مصطفى الكاظمي؛ هما أبرز شخصيتين سيعاد طرح ترشيحهما على رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة المقبلة لتكليف أحدهما بتشكيل الحكومة المقبلة».

من جانبه، توقع عضو مجلس النواب جاسم البخاتي في حديث لـ «الصباح» «إعادة ترشيح بعض الأسماء التي تم تداولها في السابق، والتأكيد على أن تكون لهم مقبولية دولية وإقليمية ومحلية من قبل باقي المكونات الأخرى».



وأضاف ان «الحوارات التي سادها الجفاء خلال المرحلة الماضية ستعاد، لأخذ رأي باقي المكونات في ترشيح الشخصية لرئاسة الحكومة المقبلة».

بدوره، كشف النائب عن تحالف الفتح حنين القدو عن تسريبات اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية في قصر السلام أمس الأول الاثنين.

وقال القدو: إن “اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح مع القيادات السياسية، ناقش أربعة أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء”، مبينا أن “الأسماء هي مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني وعلي الشكري ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.

النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني أفاد في حديث لـ «الصباح»، بأن «التحركات السياسية ما زالت ببدايتها بشأن اختيار شخصيات وبشكل غير رسمي؛ وقد التقى رئيس الجمهورية عدة زعامات للكتل السياسية المختلفة لمجرد الاتفاق على حسم موضوع المرشح»، مبيناً أنه «في حال الذهاب لخيار الكتلة الأكبر، فإن الأمر سيدخل العملية السياسية في جدلية كبيرة.

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