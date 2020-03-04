سامح عسكر - المسلم والمدرسة الواقعية

2020/03/04 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر في سؤال عن حقيقة استدلال الصحابة وآل البيت ومجتمع ما بعد الرسول مباشرة عامة بنصوص القرآن والحديث يطرح السؤال المهم: هل كانت لنصوص القرآن قدسية كبيرة وقتها مثلما هو عليه الآن بين المسلمين؟..وهل تلك القدسية طالت كل شرائح المجتمع العربي وفئاته أن كانت محصورة في مجتمع ضيق حديث عهد بالإسلام؟..وبماذا نفسر حركات الردة عن الدين وظهور أنبياء كذابين وحصولهم على شعبية كبيرة بين القبائل..أليس وجود ذلك في التا......

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