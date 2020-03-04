2020/03/04 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي في نقد تقاليد وهوية الأحزاب السياسية في العراق(5)أدت هزيمة الشيعة في «الانتفاضة الشعبانية» (عام 1991) إلى ما يمكن دعوته بتكامل منظومة الرؤية الشيعية وانحدارها الجزئي صوب الطائفية.وقد كان هذا الانحدار ضروريا لاستقطاب الوعي الاجتماعي والسياسي.فقد جزأت الصدامية المجتمع العربي إلى جزأين واضحين متنازعين متصارعين متعارضين على كافة المستويات من خلال تجسيدها لنفسية وذهنية الحرب الدينية الطائ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ميثم الجنابي - الأحزاب السياسية الشيعية : من ظلال الروح إلى ضلال العقل الوطني) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ميثم الجنابي - الأحزاب السياسية الشيعية : من ظلال الروح إلى ضلال العقل الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).