فريق طبي صيني يكشف قدرة فيتامين سي على مكافحة فايروس كورونا

2020/03/04 | 00:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فريق أطباء في الصين، في دراسة على قدرة “فيتامين سي” على مكافحة فايروس “كورونا” المستجد، الذي انتشر في عشرات الدول وأصاب أكثر من 80 ألفا وقتل ما لا يقل عن 3 آلاف شخص.ويعرف هذا النوع من الفيتامينات بفوائده الصحية الكثيرة، حيث يحارب نزلات البرد ويعزز الذاكرة ويقضي على التسمم ويقوي الصحة العقلية، كما […]

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