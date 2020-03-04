2020/03/04 | 00:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاربعاء، إلى احتمالية أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أصيب بفيروس كورونا.وقال موقع “والا” الإسرائيلي إن الجنراس أهارون حليوة، رئيس شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، قد تم إدخاله إلى العزل المنزلي، وفقا لإجراءات وزارة الصحة، بعد عودته من رحلة شخصية إلى إيطاليا.وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة نتنياهو بفيروس “كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة نتنياهو بفيروس “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).