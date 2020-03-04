ليفربول يواصل السقوط ويخرج من كأس انكلترا على يد تشيلسي

2020/03/04 | 01:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

حجز تشيلسي مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم الثلاثاء على ليفربول بهدفين دون رد، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل ثنائية تشيلسي كل من ويليان (13) وروز باركلي (64).

الخسارة هي الثالثة على التوالي لليفربول في 3 بطولات، بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، وأمام واتفورد بالدوري الإنجليزي والتي كانت الأولى بعد سلسلة امتدت إلى 27 مباراة متتالية.

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