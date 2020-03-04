الوجبات الصحية الأنسب لعشاء متأخر

2020/03/04 | 01:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن الأطباء أن الوجبات الخفيفة الأنسب لعشاء في وقت متأخر يجب أن تحتوي على أقل من 200 سعرة حرارية.وأشار الخبراء أن الأطعمة مثل سمك السلمون والخضروات أو الأفوكادو والبيض مناسبة لتناول العشاء في وقت متأخر، بالإضافة إلى ذلك يوصي الأطباء بموز هريس مع بذور اليقطين والبطاطا الحلوة والحمص مع الخضار النيئة وتارت الكرز […]

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