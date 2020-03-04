ذي قار تؤكد سلامة فحص أربعة حالات مشتبه بإصابتها بـ”كورونا” وبانتظار نتائج الحالة الخامسة

2020/03/04 | 01:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفاد مصدر طبي في ذي قار، اليوم الاربعاء، بأن “نتائج فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس كورونا في محافظة ذي قار، قد جاءت سليمة لأربع حالات، فيما لا زالت نتائج الحالة الخامسة قيد الفحص ومن المؤمل أن تظهر صباح اليوم الأربعاء”.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، بأن “ذي قار أشتبهت بإصابة خمسة […]

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