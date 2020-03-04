مصدر: القوات الامنية تغلق المطاعم والمقاهي في الناصرية الى اشعار اخر

2020/03/04 | 01:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان “القوات الامنية اغلقت المطاعم والمقاهي في الناصرية الى اشعار اخر”.وقال المصدر لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامنية اجبرت المطاعم والمقاهي في الناصرية على الاغلاق الى شعار اخر”.واضاف انها “توعدت المخالفين بغرامات مالية”.انتهى..م.ر

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