لا يُؤمن بـ “الإسلام السياسي”.. لماذا ترفض الفصائل ترشيح “الكاظمي”؟

2020/03/04 | 01:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل نت في الحقيقة، ليس بالأمر الخفي مسألة تداول اسم “مصطفى الكاظمي” من أجل إناطته برئاسة #الحكومة_العراقية الجديدة، بعد استقالة “عادل عبد المهدي” مطلع ديسمبر الماضي.جرى تداول

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