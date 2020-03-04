2020/03/04 | 01:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المتنبئ الجوي علي الموسوي، اليوم الثلاثاء، من اضطرابات جوية خلال الاسبوع الجاري.وقال الموسوي في نشرة خص بها “العهد نيوز”، ان “اضطرابات جوية قوية مقبلة على البلاد خلال نهاية الاسبوع الجاري وبالتحديد، تتمثل بنشاط كبير على الرياح السطحية وهطول الامطار وعواصف ترابية ورعدية وتذبذب حراري (فوارق حرارية) مابين ارتفاع كبير وانخفاض في درجات الحرارة”.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يحذر من اضطرابات خلال الاسبوع الجاري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يحذر من اضطرابات خلال الاسبوع الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).