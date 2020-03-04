المالية النيابية: وضع معالجات سريعة لتداعيات انخفاض أسعار النفط في العراق

2020/03/04 | 01:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، وضع معالجات سريعة لايقاف تداعيات التراجع المالي للعراق بعد انخفاض أسعار النفط.وذكر رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “اللجنة المالية وضعت معالجات اقتصادية سريعة على المستوى التشريعي والتنفيذي لايقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي للبلد وانخفاض اسعار النفط العالمية”.وأضاف ان “الخطوات […]

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