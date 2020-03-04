تشيلسي يقصي ليفربول من كأس الإتحاد الإنكليزي

2020/03/04 | 01:54 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أقصى نادي تشيلسي الإنكليزي نادي ليفربول من دور ال16 من كأس الإتحاد الإنكليزي في المباراة التي جمعتهم مساء الثلاثاء، حيث انتهى اللقاء الذي احتضنه ملعب ستانفورد بريدج في تشيلسي بهدفين مقابل لا شيء لنادي تشيلسي، جاءت أهداف اللقاء عن طريق اللاعب وليان في الدقيقة 13 من المباراة في حين أكد فوز البلوز اللاعب روز باركلي في الدقيقة 64

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