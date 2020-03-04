2020/03/04 | 02:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل فريق بايرن ميونخ إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، بعد تغلبه على مضيفه شالكه، بهدف دون رد.وكان لقاء الفريقين أمس الثلاثاء، على ملعب “فيلتينس أرينا”، في إطار مباريات دور ربع النهائي، من عمر مسابقة البوكال.هدف بارين ميونخ الوحيد جاء عن طريق ،كيميتيش ، في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.انتهى م.ر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميونخ يتأهل الى نصف نهائي كأس المانيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميونخ يتأهل الى نصف نهائي كأس المانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).