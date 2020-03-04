"دواعش" بزي الجيش يقتلون مدنيين اثنين في مخمور

2020/03/04 | 02:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل مدنيين اثنين الثلاثاء على يد مسلحين من تنظيم "داعش" كانوا متنكرين بزي الجيش العراقي في قضاء مخمور المتنازع عليه بين أربيل وبغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن مسلحين متنكرين بزي الجيش العراقي تسللوا إلى قرية خرزه التابعة لناحية قراج في قضاء مخمور وقاموا بقتل مدنيين اثنين هما فتحي ابراهيم محمد، وماجد محمد حسن.

وأضاف المصدر أن مسلحي داعش طعنوا شخصاً ثالثاً لم يتضح هويته على الفور ما أدى لإصابته بجروح.

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