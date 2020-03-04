تحديث لإصابات “كورونا” جديدة في دول عربية

2020/03/04 | 02:20 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تزايد الإصابات المسجلة في الدول العربية، بفيروس #كورونا، تشدد بعض الدول الإجراءات الاحترازية مواجهة تفشي الفيروس.سلطنة عُمانأعلنت وزارة الصحة العمانية في بيان يوم الثلاثاء تسجيل ست حالات إصابة

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