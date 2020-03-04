2020/03/04 | 02:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت حركة البشائر الشبابية، على ضرورة ان يكون رئيس الوزراء المقبل حازما وقويا ومؤمنا بالعراق وشعبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة البشائر : المرحلة الراهنة بحاجة لرئيس وزراء قوي وحازم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة البشائر : المرحلة الراهنة بحاجة لرئيس وزراء قوي وحازم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).