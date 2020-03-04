2020/03/04 | 03:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها من داخل الجيم عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.وظهرت “عجرم” مرتدية توب أسود مكسوف الكتاف ، وتركت شعرها العسلي منسدلاً علي أكتافها بطريقة تبرز جمال ملامحها.ومن الناحية الجمالية اعتمدت نانسي علي جمالها الطبيعي ولم تتكلف بوضع اي مكياج.وعلقت على الصورة قائلة: التمارين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد : نانسي عجرم بدون مكياج داخل الجيم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد : نانسي عجرم بدون مكياج داخل الجيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).