الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بكورونا خارج الصين لأكثر من 10 آلاف

2020/03/04 | 03:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا خارج الأراضي الصينية إلى أكثر من 10 آلاف.

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