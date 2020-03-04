الوكالة الذرية تدق ناقوس الخطر حول برنامج إيران النووي وتطلب توضيحات

2020/03/04 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ دقت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬‮«‬ناقوس‭ ‬الخطر‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬تعاون‭ ‬ايران‭ ‬معها‭ ‬وطلبت‭ ‬منها‭ ‬‮«‬توضيحات‮»‬‭ ‬حول‭ ‬موقع‭ ‬غير‭ ‬مدرج‭ ‬عُثر‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬مديرها‭ ‬العام‭ ‬رافايل‭ ‬ماريانو‭ ‬غروسي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الثلاثاء‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬أصدرت‭ ‬فيه‭ ‬الوكالة‭ ‬تقريرين‭ ‬احدهما‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬ايران‭ ‬النووي‭ […]

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