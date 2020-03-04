سر المكالمة (الجيدة) بين ترامب وبرادار

2020/03/04 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام المكالمة‭ ‬‭(‬‭ ‬السعيدة‭ ‬والجيدة‭)‬‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬برادار،‭ ‬بعد‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاق‭ ‬السلام‭ ‬بينهما،‭ ‬هي‭ ‬سابقة‭ ‬أمريكية‭ ‬نوعية،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬رئيس‭ ‬امريكي‭ ‬سابق‭ ‬منذ‭ ‬قامت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اتصالاً‭ ‬مباشراً‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬حركة‭ ‬تمرد‭ ‬شعبية،‭ ‬ولها‭ ‬أوصاف‭ ‬واتهامات‭ ‬بالتطرف‭ ‬والصلات‭ ‬المستمرة‭ ‬بالارهاب‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تلاحقها‭.‬ […]

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