ترامب:أجريت حديثاً جيداً جداً مع زعيم طالبان

2020/03/04 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول‭ – ‬ا‭ ‬ف‭ ‬ب‭ -‬ واشنطن‭,‬‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ -‬ ‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انه‭ ‬اجرى‭ ‬‮«‬حديثا‭ ‬جيدا‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬طالبان،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أكدت‭ ‬الحركة‭ ‬المسلحة‭ ‬المكالمة‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬الملا‭ ‬برادار‭.‬وصرح‭ ‬ترامب‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬‮«‬في‭ ‬الحقيقة‭ ‬أجريت‭ ‬حديثا‭ ‬جيدا‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬طالبان‮»‬‭ ‬بدون‭ ‬ان‭ ‬يذكر‭ ‬اسم‭ […]

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