2020/03/04 | 03:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كابول – ا ف ب - واشنطن,- مرسي ابو طوق - قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء انه اجرى «حديثا جيدا جدا» مع زعيم طالبان، بعد أن أكدت الحركة المسلحة المكالمة بينه وبين الملا برادار.
وصرح ترامب للصحافيين في البيت الابيض «في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان» بدون ان يذكر اسم […]
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وصرح ترامب للصحافيين في البيت الابيض «في الحقيقة أجريت حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان» بدون ان يذكر اسم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب:أجريت حديثاً جيداً جداً مع زعيم طالبان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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