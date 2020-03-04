فيديو صادم من إيران لتكدس جثث ضحايا «كورونا» يكشف ما تخفيه طهران

2020/03/04 | 03:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تسجيل مصور في #إيران تكدس عشرات الجثث في مستشفى، قال متداولوه إنها لضحايا فيروس #كورونا التي تقلل طهران من شأن خطره، عبر إعلان أرقام وفيات أقل من الواقع، وفق

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