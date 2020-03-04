واشنطن تواصل خروقاتها لسيادة العراق بالاعتقالات

2020/03/04 | 04:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل القوات الامريكية المحتلة في العراق خروقاتها لسيادة العراق باعتقال القائد في الحشد العشائري معدي العبيدي خلال الايام الاخيرة....

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