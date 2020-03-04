دراسة تكشف عن حقيقة جدلية عن الأرض قبل 3.2 مليار عام

2020/03/04 | 04:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن محيطا مائيا عالميا كان يغطي كوكب الأرض قبل 3.2 مليار سنة، عندما ظهرت أولى الميكروبات البدائية.

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