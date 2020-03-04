خطأ قاتل.. احذر حبس الغازات في بطنك

2020/03/04 | 04:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت خبيرة التغذية في جامعة نيوكاسل، كلير كويلنز، إن حبس الغازات في البطن يؤدي إلى تراكمها في الأمعاء، وانتفاخ البطن، وإعادة امتصاص جزء منها في الدورة الدموية وخروجها مع هواء الزفير.وبحسب كويلنز فإن حبس الغازات لفترة طويلة في الأمعاء قد يؤدي إلى خروجها فجأة بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، ويتسبب بالإحراج إن حدث […]

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