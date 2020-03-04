2020/03/04 | 04:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /ابتكر النجم السوري باسم ياخور لجمهوره الواسع وصفةً طبيّة تقيهم من الإصابة من فيروس كورونا الشاغل الجميع.وقدّم وصفته الطبيّة التي تعتمد على استخدام الثوم والبصل في الصباح بطريقة طريفة عبر نشره مقطع فيديو على حسابه الرسميّ على “إنستغرام” أعلن فيه بأسلوبه الطريف والمحبّب أنّ تناول الثوم والبصل يبعد عنكم أيّ أحدٍ من الاقتراب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : وصفة مضمونة من باسم ياخور لتفادي كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : وصفة مضمونة من باسم ياخور لتفادي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).