شاهد: طريقة دفن ضحايا كورونا في إيران تكشف السبب وراء انتشاره

2020/03/04 | 04:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشف مقطع فيديو، أماكن دفن عدد كبير من المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في إيران.ونشر محمد مجيد الأحوازي، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو، لمقبرة “بهشت معصومة” الموجودة في مدينة “قم” الإيرانية، وهي بؤرة انتشار الفيروس في إيران.مسؤول الدفن في مقبرة " بهشت معصومة " بمدينة […]

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