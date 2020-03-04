مغربية تنتحر ببث مباشر على فيسبوك

2020/03/04 | 04:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أقدمت شابة مغربية في مدينة الدار البيضاء على توثيق عملية محاولة انتحارها ونقلها عبر خاصية البث المباشر “لايف” بصفحة على موقع “فيسبوك”، وذلك في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد الأمر الذي أرعب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.ولم توضح الشابة الأسباب التي دفعتها لهذا الفعل الخطير، حيث عمدت إلى شرب كمية كبيرة من حبوب […]

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