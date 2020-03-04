7 أخطاء تهدد صحتك عند غسل اليدين

2020/03/04 | 04:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في زيادة الإجراءات الوقائية، التي تنصح بها المؤسسات المعنية بالصحة العامة على مستوى العالم، لتقليل خطر الإصابة بالمرض.وتعد الأيدي أحد أبرز وسائل انتقال فيروس “كورونا”، ولذلك يأتي الاهتمام بغسل الأيدي بالماء والصابون، بصورة دورية، في مقدمة التوصيات، التي تؤكد عليها منظمة الصحة العالمية، للتخلص من البكتيريا.وأورد […]

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