الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

2020/03/04 | 05:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يرعب فيروس كورونا جميع السكان حول العالم نظرا لانتشاره غير الطبيعي بين الأشخاص وسهوله نقل عدوى “كوفيد 19″، رغم الاحتياطات الوقائية التي تشهدها كافة المؤسسات المعنية، لكن من يشتغلون في بعض المهن قد يكونون أكثر هلعا لتعرضهم بشكل كبير لاحتمالية الإصابة به.وذكرت صحف أميركية أن الأشخاص الذين يمتهنون أعمالا يتعاملون فيها مع […]

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