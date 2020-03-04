أبرز العادات الجديدة حول العالم في زمن كورونا

2020/03/04 | 06:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أدخل فيروس كورونا المستجد إلى كل أنحاء العالم سلوكيات جديدة إلى المجتمعات للوقاية من انتقاله من شخص إلى آخر… ومن أبرزها رفض المصافحة في اليد والتقبيل والمعانقة وإلقاء التحية بـ”هز القدم”.في بكين حيث بدأت أزمة فيروس كورونا، كتب على ألواح حمراء عبارات تشجع الناس على تجنّب المصافحة والاستعاضة عنها بضم اليدين كل شخص […]

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