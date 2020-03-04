إيران تفرج عن 54 ألف سجين بسبب كورونا

2020/03/04 | 06:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، على لسان المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، أنها أفرجت، بشكل مؤقت، عن أكثر من 54 ألف سجين، خوفا من تفشي فيروس كورونا.وأوضح إسماعيلي أوضح أن السماح لآلاف السجناء بالإفراج المؤقت جاء بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، مع قيام السجناء بدفع كفالة، وفق ما نقل موقع هيئة […]

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